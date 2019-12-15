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Thievy Bifouma: "Katkı verdiğim için mutluyum"

Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Thievy Bifouma, Beşiktaş karşısında gol atıp takıma katkı verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

15.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:13Thievy Bifouma:
Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Thievy Bifouma, karşısında gol atıp takıma katkı verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yen Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bulunan Yeni Malatyaspor'un Kongo Cumhuriyetli futbolcusu Thievy Bifouma, "Maça sonradan girdim ama etki sağladığım için çok mutluyum. Öncellikle bu bir takım oyunu. Biz bunu başardık. Katkı sağladığım için mutluyum. Hocanın kararı ne olursa olsun saygı duymak gerekiyor. Onun bugün aldığı karar tuttu ve bize galibiyeti getirdi" diye konuştu. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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