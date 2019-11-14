Haberler » Güncel » THK Aydın Şube Başkanı Saldırış; 'Gençlere kapımız her zaman açık' - Haber

THK Aydın Şube Başkanı Saldırış; "Gençlere kapımız her zaman açık"

Türk Hava Kurumu (THK) Aydın Şubesi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine Efeler ilçesi Sevgi Yolu üzerinde kurduğu stant ile devam etti.

14.11.2019 08:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:58THK Aydın Şube Başkanı Saldırış;
Türk Hava Kurumu (THK) Şubesi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilçesi Sevgi Yolu üzerinde kurduğu stant ile devam etti. THK Aydın Şube Başkanı Dinçer Saldırış, "Gençlere her zaman kapımız açık" dedi.

THK Aydın Şubesi tarafından kurulan stant Aydınlıların yoğun ilgisini çekti. THK 'Genç Kanatlar Topluluğu' üyelerinin görev aldığı stantta genç havacılar halkın havacılık sektörüne yönelik merak ettiği sorular yanıtlandı. THK Aydın Şube Başkanı Dinçer Saldırış'da genç kanatları yalnız bırakmadı. THK Aydın Şube Başkanı Dinçer Saldırış, havacılığa ilgi duyan gençleri THK Aydın Şubesi'ne beklediklerini kaydederek, "Türk Hava Kurumu Aydın Şubesi olarak faaliyetlerimize tanıtım çalışmaları ile devam ediyoruz. Aydın Şube faaliyetlerimiz kapsamında Aydın halkımıza, gençlerimize, çocuklarımıza dokunmak ve şubemizin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla buradayız. Gençlerimizi her türlü sportif havacılık faaliyetlerine göndermeye hazırız. Havacılığa ilgisi olan, sevgisi olan gönül veren ve ilgilenen her gencimizi THK Şubemize bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Türk Hava Kurumu, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:36 Satsuma cinsi mandalinada, hasat zamanı
09:35 Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi
09:30 Şehzadeler Belediyesinden bağlama kursu
09:34 Diyabet, büyük ölçüde önlenebilir
09:34 Bolu'da 105 bin lira değerinde parfüm ele geçirildi
09:25 Trump'ın Suriyelilerle ilgili verdiği rakamı, Erdoğan düzeltti
09:17 Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Erdoğan ve Trump'ın karşısında bacak bacak üstüne atarak oturdu
08:53 Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi sonrası dolarda hareketlilik oldu
08:51 Otizmli çocukları yuhalatan muhtar, 'otizmlileri okuldan uzaklaştırma' vaadiyle oy istemiş
08:10 Erdoğan'ın Washington ziyareti ABD basınında: Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
22:08 Son dakika: Erdoğan'la görüşme yapan Trump: 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldık
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
14.11.2019 09:37:18