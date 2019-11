THK Aydın Şube Başkanı Saldırış; "Gençlere kapımız her zaman açık"

Türk Hava Kurumu (THK) Aydın Şubesi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine Efeler ilçesi Sevgi Yolu üzerinde kurduğu stant ile devam etti. THK Aydın Şube Başkanı Dinçer Saldırış, "Gençlere her zaman kapımız açık" dedi.THK Aydın Şubesi tarafından kurulan stant Aydınlıların yoğun ilgisini çekti. THK 'Genç Kanatlar Topluluğu' üyelerinin görev aldığı stantta genç havacılar halkın havacılık sektörüne yönelik merak ettiği sorular yanıtlandı. THK Aydın Şube Başkanı Dinçer Saldırış'da genç kanatları yalnız bırakmadı. THK Aydın Şube Başkanı Dinçer Saldırış, havacılığa ilgi duyan gençleri THK Aydın Şubesi'ne beklediklerini kaydederek, "Türk Hava Kurumu Aydın Şubesi olarak faaliyetlerimize tanıtım çalışmaları ile devam ediyoruz. Aydın Şube faaliyetlerimiz kapsamında Aydın halkımıza, gençlerimize, çocuklarımıza dokunmak ve şubemizin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla buradayız. Gençlerimizi her türlü sportif havacılık faaliyetlerine göndermeye hazırız. Havacılığa ilgisi olan, sevgisi olan gönül veren ve ilgilenen her gencimizi THK Şubemize bekliyoruz" dedi. - AYDIN