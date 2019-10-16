Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı

Yazın gerçekleşen orman yangınlarıyla gündeme gelen ve çalışmayan uçaklarla tartışma konusu olan Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığı'na eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik kayyum atandı.

THK'ye kayyum atanması talebiyle açılan davanın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmasına, davacı THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin avukatı Mustafa Köroğlu ile davalı THK başkanlığı avukatları Sabri Hafif ve Ahmet Sungur katıldı.

"KAYYUM ATANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Kuruma temsil kayyumu atanmasını talep eden Köroğlu, "Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyelerinin birçoğu yönetimden ayrılmıştır. Yönetim tek başına idare edilmektedir. Bu da hukuksuzluklara neden olmaktadır. Kuruma son genel kurul yapısı ile olağanüstü ve seçim gündemli temsil kayyumu atanmasını talep ediyoruz." dedi.

Davalı avukatları da yönetim kurulu üyelerinin ayrılmış olması nedeniyle karşı dava olarak, Türk Hava Kurumu'na yönetim kayyumu atanmasını talep ettiklerini bildirdi.

MAHKEME KAYYUM ATANMASINA KARAR VERDİ

Davalı avukatları, asıl davanın reddedilip kendilerinin açtığı karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme, Merkez Denetleme Kurulu'nun açtığı davayı reddedip Türk Hava Kurumu Başkanlığı'na Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik yönetim kayyumu atanmasına hükmetti.

ERDOĞAN THK'YI ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan THK'nın yangın söndürme uçaklarının kullanılmamasına ilişkin yaşanan tartışmalarda THK'yı sert sözlerle eleştirmişti. Cumhurbaşkanı THK yönetimini eleştirmiş ve "Şu anda bir olay daha çıktı ortaya; Türk Hava Kurumu meselesi. Türk Hava Kurumu'nun arkasında kim var? CHP'li milletvekili. Onun arkasında CHP. Bunu savunuyorlar ve 'Bakanlık neden Türk Hava Kurumu ile çalışmıyor?' diyorlar. Yahu bu adam zaten mezarlığa dönüştürmüş Türk Hava Kurumu'nu. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Şimdi büyük ihtimalle şurada birkaç gün içerisinde orayı da masaya yatıracağız. Yani bu Türk Hava Kurumu ile bir yere varamayız" ifadelerini kullanmıştı.

PAKDEMİRLİ: THK UÇAKLARI İŞİMİZE YARAMIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise THK'ya yönelik eleştirilerinde, "THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

THK'YA KAYYUM OLARAK ATANAN CENAP AŞÇI KİMDİR?

Aşçı, 1967 yılında Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun olan Aşçı, yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında 2002-2004 yılları arasında tamamladı.

1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği, 2000 yılında da Gümrük Başmüfettişliği yapan Aş.ı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Gümrükler Genel Müdürlüğü de yapan Aşçı, dün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmıştı. Cenap Aşçı, Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Anayasa'nın 114. maddesi gereğince kurulan Geçici Bakanlar Kurulu'nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevine getirilmişti. İngilizce bilen Cenap Aşçı evli ve 3 çocuk babası.