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THK, Biga'da 2 bin 652 deri topladı

Türk Hava Kurumu (THK) Biga Şubesi, Kurban Bayramı'nda 2 bin 652 deri topladı.

16.08.2019 14:05 THK, Biga'da 2 bin 652 deri topladı
Türk Hava Kurumu (THK) Biga Şubesi, Kurban Bayramı'nda 2 bin 652 deri topladı.
Şube Başkanı Mehmet Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram süresince ilçe merkezi ve köylerde 6 araç ve 15 personelle çalışma yürüttüklerini belirtti.
Bu çalışmalar sonucu 135 sığır, 2 bin 262 koyun ve 255 keçi olmak üzere 2 bin 652 deri topladıklarını duyuran Gündoğan, bunun karşılığı yaklaşık 9 bin 500 lira gelir elde ettiklerini aktardı.
Kurban derilerini THK'ye bağışlayan vatandaşlara teşekkür eden Gündoğan, "Türk Hava Kurumunun elde ettiği gelirlerle havacılık kursu, yangın söndürme ve ambulans helikopter alım faaliyetlerine katkı veriyoruz. Derilerin toplanması için kuruma araç tahsis eden köy muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Kurumu, Kurban Bayramı, Biga, Güncel

Kaynak: AA

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