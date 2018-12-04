Thk'dan Tosya'ya Teşekkür Plaketi

Türk Hava Kurumu
(THK) Tosya
Şube Başkanlığı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin
, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin
, 17 köy ve 1 mahalle muhtarına teşekkür plaketi verdi.
Tosya Belediyesinde düzenlenen törende konuşan Başkan Şahin, bütün Türkiye
'de olduğu gibi Tosya'da da bu hizmetlerin genelde muhtarlar ve kurum müdürleri aracılığıyla yapıldığını söyledi.
Yardımların toplanmasında en büyük payın muhtarların olduğunu belirten Şahin, "Gerek kurban derileri, gerekse diğer bağışların toplanmasında aracılık ediyorsunuz. Türk Hava Kurumu bu hizmetlerinize teşekkür etmek için plaket töreni düzenledi. İnşallah, bu hizmetlerin ülke çapında bundan sonra da artarak devam etmesini temenni ederim." dedi.
Daha sonra THK yönetim kurulu üyeleri tarafından Başkan Şahin ve ilçe genelinde THK'ya en çok destek veren muhtarlara teşekkür plaketleri verildi.
THK yetkilileri Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i de makamında ziyaret etti.
Kaymakam Pişkin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk Hava Kurumu, Türkiye'nin, kendisinden beklentileri yüksek, çok önemli bir misyonu yerine getiren göz bebeği kurumlardan bir tanesi. Atatürk
tarafından kurulan bu kurum, Türkiye'deki havacılık faaliyetlerini en üst seviyeye çıkartmak." diye konuştu.
Ziyarette, THK Tosya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özelmacı ve THK Tosya Şube Saymanı Ferhat Bozan, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e, kurumun teşekkür plaketini verdi.
Türkiye,Deniz Pişkin,Türk Hava Kurumu,Tosya
04 Aralık 2018 Salı 18:53