THK'den uçak satışı açıklaması Açıklaması

Kaynak: AA

Türk Hava Kurumundan (THK), kuruma ait uçakların satılacağı haberlerine açıklık getirilerek, ihalesi yapılan uçakların, mevcut yangın filosunda kullanılmadığı bildirildi.Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, THK'ye ait orman yangınlarında kullanılan uçakların ihale usulü ile satılacağı haberlerinin son günlerde basında ve kamuoyunda yer aldığına işaret edildi.Söz konusu haberlerde yer aldığı gibi ihalesi yapılan uçakların mevcut yangın filosunda kullanılan uçaklar olmadığı belirtilen açıklamada, "Satışa çıkartılan uçaklar uzun süredir kullanılmayan, öncesinde de ilaçlama ve yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılan uçaklardır." ifadesine yer verildi.Açıklamada, envanterde bulunan 11 adet M-18 A/B Dromader uçağın THK bünyesinde yangın söndürme uçağı ve zirai ilaçlama uçağı olarak kullanıldığı ancak mevzuat değişlikleri ve maliyet-performans değerlendirmelerinin ardından 2012-2014 yıllarından sonra kullanım dışına çıkarıldığı bildirildi."Ekonomik kazanç sağlanamıyor"Uçuşa elverişlilik yetkisi bulunmayan, yangın söndürme ve zirai ilaçlama dışında kullanım sahası olmayan söz konusu uçakların, bakım maliyetlerinin yüksek olması, zaruri parçaların temininde yaşanan zorluklar nedeniyle ekonomik kazanç sağlamadığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Uçaklar gayri faal halde Türkkuşu tesislerinde park halinde bekletilmektedir. Ayrıca M-18 A Dromader uçaklarının işletilememesi ve yerde olmaları sebebiyle her yıl ground sigortası yaptırılmakta ve kuruma ekstra maliyet oluşmaktadır. Uçaklar 2015 yılında satışa çıkarılmış olmasına rağmen satış gerçekleştirilememiştir. Uçakların açık alanda beklemeleri her geçen yıl değer yitirmelerine neden olmakta ve satış imkanını azaltmaktadır. Kuruma gelir sağlamayan aynı zamanda her yıl gidere neden olan uçakların satışının yapılarak kuruma gelir sağlanması amacıyla 11 adet M-18 A/B Dromader uçağının satışına karar verilmiştir."