Thk: "Denizli'de Düşen Eğitim Uçağı Türk Hava Kurumu'na Ait Değildir"

THK, Denizli
'de düşen eğitim uçağının Türk Hava Kurumu
'na ait olmadığını açıkladı.
THK'dan yapılan açıklamada, "Aydın Çıldır
Havalimanı'ndan 19 Kasım 2018 Pazartesi günü kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu eğitim uçağının bazı basın yayın organlarında Türk Hava Kurumu'na ait olduğu belirtilmektedir. Aydın'ın Karacasu
ilçesi Yenice
Mahallesi'ndeki dağlık alanda enkazı bulunan eğitim uçağı Türk Hava Kurumu'na ait değildir" denildi. - ANKARA
Çıldır,Aydın,Denizli,Türk Hava Kurumu
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:53