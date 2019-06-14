THK Eşme Şube Başkanı Özpak, Kaymakam Özdemir'i ziyaret etti

Türk Hava Kurumu Eşme
Şube Başkanı Mustafa Özpak, ilçede yapılan yamaç paraşütü pisti ile ilgili Eşme Kaymakamı Murat Özdemir
ile görüştü.
Görüşmede Kemer
Dağı'nda yapılan yamaç paraşütü pistinin ilçenin turizmine katkı sağlayacağını belirten Mustafa Özpak, desteklerinden dolayı Kaymakam Özdemir'e teşekkür etti.
Piste giden yolların düzeltilmesi ile ilçe sakinlerinin daha rahat şekilde bölgeye ulaşabildiğini aktaran Özpak, bölgenin ilerleyen dönemde canlılık kazanacağını ifade etti.
Kaymakam Özdemir ise ilçenin her alanda gelişmesi için çalıştıklarını, yamaç paraşütü pistinin bu çalışmalar kapsamında oluşturulduğunu dile getirdi.