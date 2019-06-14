14.06.2019 12:32
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THK Eşme Şube Başkanı Özpak, Kaymakam Özdemir'i ziyaret etti

THK Eşme Şube Başkanı Özpak, Kaymakam Özdemir

Türk Hava Kurumu Eşme Şube Başkanı Mustafa Özpak, ilçede yapılan yamaç paraşütü pisti ile ilgili Eşme Kaymakamı Murat Özdemir ile görüştü.

Türk Hava Kurumu Eşme Şube Başkanı Mustafa Özpak, ilçede yapılan yamaç paraşütü pisti ile ilgili Eşme Kaymakamı Murat Özdemir ile görüştü.
Görüşmede Kemer Dağı'nda yapılan yamaç paraşütü pistinin ilçenin turizmine katkı sağlayacağını belirten Mustafa Özpak, desteklerinden dolayı Kaymakam Özdemir'e teşekkür etti.
Piste giden yolların düzeltilmesi ile ilçe sakinlerinin daha rahat şekilde bölgeye ulaşabildiğini aktaran Özpak, bölgenin ilerleyen dönemde canlılık kazanacağını ifade etti.
Kaymakam Özdemir ise ilçenin her alanda gelişmesi için çalıştıklarını, yamaç paraşütü pistinin bu çalışmalar kapsamında oluşturulduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA
Murat Özdemir, Türk Hava Kurumu, Eşme, Güncel

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