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THK Genel Başkanı Aşçı, İnönü'yü ziyaret etti

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı, Eskişehir'in İnönü ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

11.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:10THK Genel Başkanı Aşçı, İnönü'yü ziyaret etti
Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı, 'in İnönü ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

THK Genel Başkanı Cenap Aşçı'ya İnönü ziyaretinde; AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, THK Genel Başkan Vekili Hacı Abdullah Kaya ve THK Teknik Genel Müdürü Cemal Balıkçı eşlik etti.

İlk olarak İnönü Kaymakamlığını ziyaret eden Aşçı, Kaymakamı Burak Çimşir'den ilçe hakkında bilgiler aldı. Ardından İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Aşçı burada İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi Müdürü Murat Bayçora'dan yapılan uçuşlar ve yetiştirilen kursiyerler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Cenap Aşçı ve beraberindeki heyet, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Belediyenin yaptığı çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında Aşçı'ya bilgiler veren Başkan Bozkurt, ilçenin kalkınmasına yönelik yapılacak çalışmalara büyük önem verdiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Türk Hava Kurumu, Eskişehir, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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