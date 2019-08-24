THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Duman: Açıkça felç edildik

Türk Hava Kurumu (THK) Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, mevcut yönetimi suçlayarak "35 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz uçakla söndürme işi bir dizi beceriksizlik yüzünden sona erdi. Açıkça felç edildik" dedi.

Bayram Duman, orman yangınlarından sonra THK'nın uçak envanterine ilişkin Yeni Şafak'a konuştu.Kasım 2018'den bu yana işlerin tersine döndüğünü söyleyen Duman, "Bir önceki THK yönetimi Orman Bakanlığının ihtiyaç duyduğu 6 uçağın bakımı için yeterli miktarda kaynak ayırmıştı. Ancak bu yönetim bunu yapamadı. İhale için teminat mektubu bulamadıkları için teklif verilemedi" şeklinde konuştu.

"BU TEKLİF, BAKANLIK İLE UZLAŞMA ZEMİNİNİ BİTİRDİ"

Duman, "Daha sonra Orman Bakanlığı, THK'yı bu kez pazarlık usulü anlaşmak için ikinci kez davet etti. Burada da mevcut yönetim bir önceki yılın yüzde 80'i üzerinde fiyat teklifi verdi. Bu teklif bakanlık ile uzlaşma zeminini bitirdi" diye konuştu. Duman, "35 yıldır kesintisiz şekilde sürdürdüğümüz uçakla yangın söndürme işlemi bir dizi beceriksizlik yüzünden malesef sona erdi. Açıkça felç edildik" şeklinde konuştu.

Orman Bakanlığı ile Mart'ta yapılan ihaleyi de anlatan Duman, "İhale günü 2 uçak hazır haldeydi. Orman Bakanlığı yetkilileri de bu bilgiye vakıftı. Dolayısıyla teklif edilen fahiş fiyattan çok, filo hazır olmadığı için ihale THK'ya verilmedi. Başarısızlığı örtbas etmek isteyen yönetim 'İhaleyi biz aldık bakanlıktan kaynağın onaylanmasını bekliyoruz' diye THK ailesini alenen yanılttı" dedi.

Bayram Duman

"MAAŞLAR YÜZÜNDEN UÇAKLARI HAZIRLAYAMADILAR"

Bir önceki yönetimin ihaleye girmeden önce uçakları hazır hale getirdiklerini aktaran Duman, "Biz daha önceki yıllarda ihaleye girmeden 3-4 ay önce çalışanlarımıza, pilotlara maaş ödeyemedik. Uçaklar hazır hale getirilsin, ihale alınsın ondan sonra maaşları öderiz diye düşündük. Ama mevcut yönetim, 30'a yakın albaya fahiş fiyatlarla ödedikleri maaşlar yüzünden uçakları hazırlayamadılar" ifadelerini kullandı.

THK GENEL SEKRETERİ'Nİ HEDEF ALDI

Duman, "Rus radyosuna çıkan THK Genel Sekreteri Rafet Yavuz kabahat ve beceriksizliklerini anlatmak yerine, bakanlığı suçladı. Sanki bakanlık, THK'ya sempati ile yaklaşmıyor da bunun yerine Rus helikopteri kiralıyordu. THK, filoyu hazır edecek güveni vermediğinden bakanlık tercihini helikopterden yana kullanmıştı" dedi.

11 Haziran'da Olağanüstü Kongre Kararı alan Duman, "Güven tazeleyin gelin dedik. O da olmayınca yönetim kurulu üyelerinin 9'u, yedekler ve disiplin kurulunun tamamı istifa etti" dedi. Şu an koskoca kurumun 5 kişiyle yönetildiğini kaydetti. Orman Bakanlığının THK'nda görevlendirdiği Ömer Bülent Arslan'ın da ihale sürecinden sonra hukuksuz şekilde el çektirildiği belirtildi. THK envanterindeki uçakların Sivil Havacılık tarafından uçuşa elverişli sertifikası aldığını anlatan Duman, "Mevcut uçaklar uçuş güvenliği açısından hiçbir risk taşımıyor. Bu uçaklarda Türk pilotlarımızın yanında Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen tecrübeli pilotlar da çalışıyor" diye konuştu.