THK, Mersin'de 20 binin üzerinde deri topladı

Türk Hava Kurumu (THK) Mersin Şube Başkanı Zeynel Ravanoğlu, Kurban Bayramı'nda deri topladıklarını belirterek, "Bu sene 20 binin üzerinde deri topladık. Bu derilerden ortalama 100 bin lira gelir elde ettik. Bu gelirler gençlere eğitim vermek için kullanılıyor. Mersinli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Kurban Bayramı'nda yaptıkları çalışmalar ve topladıkları deri miktarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ravanoğlu, bu yılda başarılı bir çalışmayla deri topladıklarını söyledi. Eskiden yasaya göre deri toplama yetkisinin sadece kendilerinde olduğunu ve bundan dolayı da daha fazla deri toplayabildiklerini vurgulayan Ravanoğlu, "Artık deri toplama yetkisi sadece bize ait değil herkes deri toplayabiliyor. Bu bayramda da bizim dışımızda birçok kurum deri topladı. Bizde gerek araçlarımızla gerekse kesim yerlerinde kurduğumuz noktalarımızda deri topladık. Bu yılki hedefimiz 24 bindi. Bu rakama ulaşamadık ama yine de 20 binin üzerinde deri topladık. Bu yıl birde koyun deri fiyatında bir düşüş oldu. 3.05'den koyun, 8 liradan keçi derisini sattık. 10 bine yakın keçi, 11 binin üzerinde de koyun derisi topladık. Bu derilerden de 100 bin lira civarında gelir elde ettik. Bu sene geçen seneye göre hem sayısal hemde rakamsal olarak bir düşüş yaşandı. Her şeye rağmen Mersinli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu."Derilerden elde edilen gelirler gençlere eğitim vermek için kullanılıyor"THK'nın 91 yıldır kurban derisi topladığına dikkat çeken Ravanoğlu, "Herkes deri toplayabilir ancak önemli olan bu derinin satıldıktan sonra o paranın nasıl değerlendirildiğidir. Elbette ki kurban derisi toplayan bütün kurumlar ciddi yerlerde bunu değerlendiriyor ama THK özellikle gençlerimizin eğitiminde bu paraları değerlendiriyor. Biz Türkiye'nin her tarafından gençlere havacılık eğitimleri veriyoruz. İnşallah bu yılda eğitimler vereceğiz. Şu anda Eskişehir'de yüzlerce gencimiz havacılık sektörünün değişik dallarında eğitim alıyorlar. Tabi bu eğitimlerin bedelleri biz, vatandaşlarımızın bağışladığı fitre, zekat ve kurban derisi ücretleriyle karşılıyoruz. Çünkü THK'nın başka bir geliri yok. Bu yılda sattığımız derilerle gençlere yeni eğitimler vermeye devam edeceğiz. Temennimiz bunu her zaman sürdürmektir. İnşallah vatandaşlarımızın desteği ile bunu devam ettiririz. Temennimiz bundan sonraki bayramlarda daha çok deri toplamak ve daha fazla gencimize eğitim vermektir" ifadelerini kullandı. - MERSİN