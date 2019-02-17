Thk'nın Kuruluşunun 94. Yıl Dönümü Kutlandı

Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 94. yıl dönümünü, Lüleburgaz
'da kutlandı.
THK Lüleburgaz Şubesi'nce Atatürk
Anıtı önünde düzenlenen törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Şube Başkanı İrfan Hüner, törende yaptığı konuşmada, Türk Hava Kurumu'nun 94 yıldır kesintisiz hizmet verdiğini söyledi.
Yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade eden Hüner, Türk Hava Kurumu'nun cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk
'ün direktifleri ile kurulduğunu anımsattı.
Kurumun ana hedeflerinden birinin, havacılık sektörünü sevdirmek ve geliştirmek olduğunu belirten Hüner, kurumu gençlere bırakarak onların da gelecek nesillere aktarmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Mustafa Kemal Atatürk,Türk Hava Kurumu,Lüleburgaz
Kaynak: AA