THK'nın önünde genel kurul çağrısı

THK'nın önünde genel kurul çağrısıTürk Hava Kurumu eski Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Türk: "(Yeni yönetim) THK'yı işlevsiz hale getirmek istemiş, Orman Yangın ihalesi başta olmak üzere bütün iş ve ihaleleri kaybetmiştir""(Yangın söndürme ihalesinin kaybedilmesi) THK ile Devlet kurumlarını kamuoyunu önünde kavga eder hale sokmuştur"

ANKARA - Türk Hava Kurumu istifa eden yönetim kurulu üyeleri genel merkez önünde olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu. THK'nın Ankara Sıhhıye'de bulunan genel merkez binasına gelerek grup adına ortak bir açıklama yapan THK eski yönetim kurulu üyesi Yaşar Türk, 25 Haziran'dan beri istifalardan dolayı olmayan genel yönetim kurulu ve kurumun genel başkan ve yetkisiz Haluk Pekşen tarafından kasten yıpratılmasından ötürü 258 genel kurul üyesinin isteklerinin önemi vurgulandı.İstifa eden yönetim kurulu üyesi Yaşar Türk, "Bir yıla yakın süredir Türk Hava Kurumu liyakatsız ve sorumsuz bir genel başkan tarafından fevkalade kötü yönetilmektedir. Bu kişi en başta varlık sebebimiz olan FAİ yetkisini başka bir oluşuma devrederek THK'yı işlevsiz hale getirmek istemiş, Orman Yangın ihalesi başta olmak üzere bütün iş ve ihaleleri kaybetmiştir" şeklinde konuştu.Haluk Pekşen'in muhalefet partisinin üyesi olduğunu hatırlatan Türk şu açıklamalarda bulundu: "Bu süreçte THK genel başkanı, yönetim kurulunu itirazına rağmen ve yetkisi olmadığı halde, bir muhalefet partisinin faal PM üyesi olan Haluk Pekşen ile milyonlarca lira tutarında bir anlaşma imzalamış ve yönetim yetkisinin büyük bir kısmını tüzüğe aykırı olarak bu şahsa devretmiştir. Bertan Nogaylaroğlu ve Haluk Pekşen hükümete açık muhalif bir yöntem güderek, yangın söndürme ihalesini kaybetmenin sorumluluğunu Orman Bakanlığına atmış ve THK ile Devlet kurumlarını kamuoyunu önünde kavga eder hale sokmuştur."Açıklama sonrasında, istifa eden eski üyeler Türk Hava Kurumu Genel Merkez binasının içerisine girmeye çalıştı.

Kaynak: İHA