16 Kasım 2018, 19:57
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Thk Sarıgöl Şube Başkanı Bardakcı, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Türk Hava Kurumu (THK) Sarıgöl Şube Başkanı Halit Bardakcı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türk Hava Kurumu (THK) Sarıgöl Şube Başkanı Halit Bardakcı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, birkaç gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle doktora giden Bardakcı (62), bu sabah evinden 35 DAC 08 plakalı otomobille ayrıldı.

Sarıgöl girişinde arabanın içinde kalp krizi geçiren Bardakcı, yol kenarındaki bir marangoz atölyesine girdi.

Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Bardakcı, kurtarılamadı.

Bardakcı'nın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Türk Hava Kurumu,Sarıgöl
16 Kasım 2018 Cuma 19:57