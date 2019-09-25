Haberler » Güncel » Haber

Thomas Cook'un iflası sonrası 16 bin 500 İngiliz ülkesine dönüyor

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından 16 bin 500 İngilizin ülkeye dönmesi için bugün için 70 uçuş planlandığı belirtildi.

25.09.2019 14:40Thomas Cook'un iflası sonrası 16 bin 500 İngiliz ülkesine dönüyor
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından 16 bin 500 İngilizin ülkeye dönmesi için bugün için 70 uçuş planlandığı belirtildi.
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını duyurmasının ardından havalimanlarındaki kaos sürüyor. İngiliz sivil havacılık otoritesi (CAA), 16 bin 500 kişiyi ülkelerine geri getirebilmek için 70 uçuş planladığını duyurdu.
Sivil havacılık otoritesi, pazartesi günü şirketin iflasını açıklamasının ardından İngiltere vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için operasyon başlatmıştı.
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden 1841 yılında kurulan Thomas Cook, iflasını açıkladığı sırada yurt dışında 600 bin yolcu bulunuyordu. Bünyesinde 9 bini İngiltere'de 22 bin çalışan bulunan şirket, yılda 19 milyon müşteriye otel, tatil köyü ve havayollarıyla hizmet veriyordu.
(İHA)

Thomas Cook, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:00 Bursa'da iki otomobil çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı
15:59 Eşinin sevgilisini vuran 2 çocuk annesinin 22 yıl hapsi istendi
15:59 Mardin'de 'sokak hayvanları' rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor
15:59 Eylül ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
15:59 Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı
15:58 Kaymakam Otcu'dan ziyaret
15:58 Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı