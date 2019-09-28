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Thomas cook yolcuları, ülkelerine dönmeye devam ediyor

İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü.

28.09.2019 11:50Thomas cook yolcuları, ülkelerine dönmeye devam ediyor
İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü.
Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Marmaris ve çevresine tatile gelen İngiliz vatandaşları, parça parça ülkelerine dönüyor. İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen taşınma işlemi kapsamında iflasın ardından Dalaman'dan daha önce 3 bin turist ülkelerine döndü. Son olarak dün saat 23.00'te, 300 yolcu, Dalaman Havalimanı'ndan bindikleri uçakla ayrıldı.



Thomas Cook, Marmaris, Dalaman, Güncel

Kaynak: DHA

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