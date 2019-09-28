Haberler » Güncel » Haber

Thomas cook yolcuları, ülkelerine dönmeye devam ediyor

İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü.

28.09.2019 12:38Thomas cook yolcuları, ülkelerine dönmeye devam ediyor
İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü.
Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Marmaris ve çevresine tatile gelen İngiliz vatandaşları, parça parça ülkelerine dönüyor. İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen taşınma işlemi kapsamında iflasın ardından Dalaman'dan daha önce 3 bin turist ülkelerine döndü. Son olarak dün saat 23.00'te, 300 yolcu, Dalaman Havalimanı'ndan bindikleri uçakla ayrıldı.


- Muğla

Thomas Cook, Marmaris, Dalaman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İstanbul'da deprem sonrası 77 binada ağır hasar tespit edildi
19:52 İstanbulspor maçının ardından
19:50 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı
19:49 Spor dünya atletizm şampiyonası'nda tarih yazan necati er: finali kazanmayı çok istiyorum
19:48 Bursa valisi canbolat: çocuklar güvende
19:46 Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamyor (2)
19:45 Lider Alanyapor puan kaybetti