Haberler » genel » Haber

Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya'dan ülkesine gönderildi

Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya'dan ülkesine gönderildi Valilik: "Bin 50 turist, 5 uçakla ülkelerine gönderildi"ANTALYA - Antalya'da bulunan Thomas Cook misafirlerinden bin 50 turist, 5 uçakla ülkelerine gönderildi.

24.09.2019 17:55
Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya'dan ülkesine gönderildi
Valilik: "Bin 50 turist, 5 uçakla ülkelerine gönderildi"
ANTALYA - Antalya'da bulunan Thomas Cook misafirlerinden bin 50 turist, 5 uçakla ülkelerine gönderildi.
Finansal sorunlar yaşayan İngiliz tur şirketi Thomas Cook resmen battı. Söz konusu operatör kapsamında Türkiye genelinde 21 bin 33 konaklamalı turist bulunuyor. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada 24 Eylül itibariyle bin 50 turistin 5 uçak ile Antalya Havalimanından güvenli bir şekilde ülkelerine gönderildiği açıklandı.
Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya'dan ülkesine gönderildi

Thomas Cook, Antalya, turist, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
18:38 Bacağı kesilen minik Özge için verilen takipsizlik kararına baba isyan etti
18:29 Okul bahçesi yanında yapılan tatbikatta öğrenciler dumandan etkilendi
17:55 Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya'dan ülkesine gönderildi
17:51 Bakan Pakdemirli: "9 numara üzümü olan üreticimize 10 liranın altında işlem yapmamasını tavsiye...
16:55 Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı
16:47 Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda Neşet Ertaş türküleri seslendiriliyor
16:33 Bağlar Belediyesi temizlik seferberliği başlattı