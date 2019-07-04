Thomas Heurtaux, doğum gününü kutlayan Ankaragücü'ne ağır cevap!

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon üst üste yaptığı devre arası transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve kümede kalan MKE Ankaragücü'nde Fransız savunmacı Thomas Heurtaux'nun paylaştığı doğum günü mesajı şoke etti. 3 Temmuz doğumlu 31 yaşındaki Fransız stoper, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Ankaragücü, doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Bana bir hediye vermek isterseniz, ödenmemiş 9 aylık maaşımın 1'ini ödeyebilirsiniz. Pazartesi görüşürüz" dedi.

Fransız futbolcunun paylaşımı sonrası geçen sezon devre arasında krizle takımdan ayrılan Moestafa El Kabir de cevaben "Çılgınsın! İyi dileklerimle!" şeklinde tweet attı. Heurtaux'nun ilginç paylaşımına cevap veren bir diğer futbolcu da Thibault Moulin oldu. Geçen sezon PAOK'tan kiralık olarak Ankaragücü forması giyen Moulin, "Aynı gemideyiz kardeşim. Bekliyoruz…" dedi.

Taraftarların tepki gösterdiği Thomas Heurtaux geçen sezon sadece 5 maçta görev yapmış ve 144 dakika sahada kalabilmişti. Thibault Moulin ise 20 maçta 1218 dakika sahada kalmış, gol ve asist katkısı verememişti. El Kabir ise 16 maçta 1344 dakika sahada kalmış ve 6 gole imza atmıştı.