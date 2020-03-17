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Thomas Meunier, Futboldaki İlk İdolünü Anlattı

Paris Saint-Germain'in Belçikalı saü beki Thomas Meunier, büyürken Brezilyalı forvet Ronaldo'yu idolleştirdiğini ve Brezilya milli takımını izlerken çok keyif aldığını anlattı.

17.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:00
Paris Saint-Germain'in Belçikalı saü beki Thomas Meunier, büyürken Brezilyalı forvet Ronaldo'yu idolleştirdiğini ve Brezilya milli takımını izlerken çok keyif aldığını anlattı. Thomas Meunier, Futboldaki İlk İdolünü Anlattı

Kaynak: Dugout

Etiketler : Paris Saint Germain, Cristiano Ronaldo, Brezilya, Spor

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