Thomas N'Kono'nun En Unutulmaz Anları
Bir zamanlar RCD Espanyol kalesini koruyan Kamerunlu millî eldiven Thomas N'Kono'nun en unutulmaz anlarını sizler için derledik. N'kono; 1979 ve 1982 yıllarında Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. 2006 yılında Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından "Son 50 Yılın En İyi 200 Afrikalı Futbolcusu" arasında gösterildi.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Bir zamanlar RCD Espanyol kalesini koruyan Kamerunlu milli eldiven Thomas N'Kono'nun en unutulmaz anlarını sizler için derledik. N'kono; 1979 ve 1982 yıllarında Afrika 'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. 2006 yılında Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından "Son 50 Yılın En İyi 200 Afrikalı Futbolcusu" arasında gösterildi.
Kaynak: Dugout