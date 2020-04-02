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Thomas N'Kono'nun En Unutulmaz Anları

Bir zamanlar RCD Espanyol kalesini koruyan Kamerunlu millî eldiven Thomas N'Kono'nun en unutulmaz anlarını sizler için derledik. N'kono; 1979 ve 1982 yıllarında Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. 2006 yılında Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından "Son 50 Yılın En İyi 200 Afrikalı Futbolcusu" arasında gösterildi.

02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Bir zamanlar RCD Espanyol kalesini koruyan Kamerunlu milli eldiven Thomas N'Kono'nun en unutulmaz anlarını sizler için derledik. N'kono; 1979 ve 1982 yıllarında Afrika 'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. 2006 yılında Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından "Son 50 Yılın En İyi 200 Afrikalı Futbolcusu" arasında gösterildi. Thomas N’Kono’nun En Unutulmaz Anları

Kaynak: Dugout



Etiketler: Futbol, Afrika, Spor
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