Haberler » Dünya » Haber

Thomas Piketty: AB, ırkçı ve yabancı karşıtı güçler tarafından ele geçiriliyor

Thomas Piketty: AB, ırkçı ve yabancı karşıtı güçler tarafından ele geçiriliyor

26.09.2019 20:30Thomas Piketty: AB, ırkçı ve yabancı karşıtı güçler tarafından ele geçiriliyor
Avrupa Birliği'nde sona mı yaklaşılıyor? Avrupa Birliği yükselen yabancı karşıtı ve ırkçı güçler tarafından ele mi geçiriliyor? İkinci bir Brexit rüzgarı esmeye başlayabilir mi? AB'yi bir arada tutmak için çözüm yolları neler? Fransız ekonomist Thomas Piketty euronews için değerlendirdi.

Thomas Piketty dünyanın en tanınmış Fransız ekonomistlerinden biri. 6 yıl önce "21. Yüzyılda Sermaye" isimli kitabı 2 buçuk milyon sattı ve 40 dile çevrildi. Piketty yeni kitabı "Sermaye ve İdeoloji" ile yeniden gündeme geldi ve 1.200 sayfa boyunca, karşılaştırmalı ve tarihsel bir yolculuğa çıkarak ekonomik eşitsizlikleri ele aldı.
Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
00:00 Rapor: Kaza yapan Boeing 737 MAX pilotlarının tepkileri yanlış hesaplandı
23:30 500 bin euro değerinde uyuşturucu hapı 'yanlış adrese' gönderildi
23:22 Korkutan istanbul depreminin sesi böyle kaydedildi
23:19 Korkutan istanbul depreminin sesi böyle kaydedildi
23:15 Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a Patriot yolluyor
22:59 Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko mass ile görüştü
22:59 Çavuşoğlu, burundi dışişleri bakanı ezechiel nibigira ile görüştü