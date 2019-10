- Thomas Tuchel: "Böyle bir atmosfer beklemiyordum"Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel: "Sabrettik ve golü bularak kazandık"İSTANBUL - Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray maçının ardından konuştu. Galatasaray tribünlerinin atmosferini daha önce duyduğunu ancak böylesini beklemediğini söyleyen Tuchel, sabrederek golü bulduklarını ifade etti.Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Takımının oyunundan tam olarak tatmin olmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Tuchel, "İlk 30 dakikaya hızlı başladık ve bu periyotta 2 gol atabilirdik. Fakat son paslarda başarısız olduk. Galatasaray'ın kalitesi, tribünlerin de ambiyansı bunda etken olabilir. Soyunma odasına 0-0'lık sonuçla gittik. Ancak ikinci yarıda oyuncularım ciddi oynadı ve kazandık. Takımımdan memnunum. Gerçekten savaşarak kazandılar ve kazandığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı."Mbappe ve Cavani'nin yokluğunda Icardi'nin olması bizim için iyiydi"Yeni transfer Mauro Icardi'yle ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Thomas Tuchel, "Icardi'nin Paris Saint-Germain'de attığı ilk golü oldu. Real Madrid maçıyla bizimle başladı. Neredeyse hiç antrenmana çıkmadan oynamaya başladı. Kendisinin performansından memnunum. Zor bir gol değildi attığı ama maç içerisinde iyi çalıştı. Attığı gol, takımın genel golü diyebiliriz. Kendisini daha da geliştirebilir. Ancak şu durumdan memnunum; Mbappe ve Cavani'nin yokluğunda bize güç katıyor" dedi.Galatasaray'ın sahasında zor maç kaybeden bir takım olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Sonuç olarak dış sahada Galatasaray'la oynuyoruz ve kendi sahasında zor yenilen bir takımla oynuyoruz. Onlar da taktik değiştirdi ve 5-3-2'ye döndüler. Uzun paslarla topu Falcao ve Babel'le buluşturmaya çalıştılar. Biz de buna göre oyunu değiştirdik ve sabrederek golü bulduk" diye konuştu."Böylesini beklemiyordum"Galatasaray deplasmanında atmosferin inanılmaz olduğunu söyleyen Thomaz Tuchel, "Söylemişlerdi ancak böylesini beklemiyordum. Zor takımların yer aldığı bir gruptayız. Her maç 0-0 başlar ve herkesin her maçta şansı vardır. Biz de sonraki maçımızda Brugge'la oynayacağız. Galatasaray da Real Madrid'le karşılaşacak. Gruptaki her maçta her sonuç mümkün. Bu statta atmosfer inanılmaz olduğu için her türlü sürpriz sonuçlu maçlar oynanacaktır burada" dedi.Takımda defans yapısını değiştirdiklerini de sözlerine ekleyen Tuchel, "İyi bir uyum gösterdiler. Galatasaray uzun toplarla Falcao ve Babel'i topla buluşturmak istedi. Çok agresif oynadılar ve neredeyse sahada 2,5 metrelik adamlar gördüm. Takımım çok yoruldu ve sıkı bir maç yapmış şekilde dinleniyorlar şu anda. Biz de topla agresif döndük. Önemli olan oyunun ritmini kontrol etmekti ve sakin kalarak bunu başardık" diyerek sözlerini tamamladı.