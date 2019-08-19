Thor: Love And Thunder Filmi

Thor serisinin 4. devam film
inin yöntmenliğini ve senaristliğini Taika Waititi üstlenirken başrollerde Tessa Thompson, Natalie Portman ve Chris Hemsworth yer alıyor.Yönetmen:
Taika WaititiSenaryo:
Taika WaititiOyuncular:
Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie PortmanFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Thor: Love and ThunderYapımcı Firma:
Marvel StudiosYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
05.11.2021Thor: Love and Thunder Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.