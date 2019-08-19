Haberler» Sinema» Haber

Thor: Love And Thunder Filmi

Thor: Love and Thunder filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Thor: Love and Thunder filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.08.2019 08:54 Thor: Love And Thunder Filmi
Thor serisinin 4. devam filminin yöntmenliğini ve senaristliğini Taika Waititi üstlenirken başrollerde Tessa Thompson, Natalie Portman ve Chris Hemsworth yer alıyor.


Yönetmen: Taika Waititi
Senaryo: Taika Waititi
Oyuncular: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Thor: Love and Thunder
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 05.11.2021

Thor: Love and Thunder Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
08:54   Thor: Love And Thunder Filmi
14:57   Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmi
08:57   Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings Filmi
08:57   Uncharted Filmi
15:57   Above The Shadows Filmi
14:57   Follow Me Filmi
16:57   The One And Only Ivan Filmi