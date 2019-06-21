21.06.2019 13:46
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THY'den 23 Haziran açıklaması: İptal haberleri doğru değil

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 20-23 Haziran tarihleri arasındaki seferlerin iptal edildiği haberlerini yalanladı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından bazı medya kanallarında yer alan "seçim öncesi kasıtlı sefer iptalleri yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İPTAL HABERLERİ DOĞRU DEĞİLDİR"

"20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir. Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

THY'den 23 Haziran açıklaması: İptal haberleri doğru değil
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