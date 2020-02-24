Haberler » Güncel » THY 27 Şubat'a kadar İran'a seferlerini iptal etti - Haber

THY 27 Şubat'a kadar İran'a seferlerini iptal etti

TÜRK Hava Yolları (THY), korona virüs nedeniyle İran'da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz'a olan seferlerini 27 Şubat'a kadar iptal etti.

24.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:57THY 27 Şubat'a kadar İran'a seferlerini iptal etti

TÜRK Hava Yolları (THY), korona virüs nedeniyle 'da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz'a olan seferlerini 27 Şubat'a kadar iptal etti. Öte yandan THY'nin başkent Tahran'a  günlük yapılan sefer sayısı da  2'ye düşürüldü.

Koronavirüs nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün artmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye gelen uçaklarda İranlı yolcuların Türkiye'ye gelişini durdurmuştu. Edinilen bilgilere göre THY, 27 Şubat'a kadar İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz seferlerinin iptal edildi. Başkent Tahran'a günlük yapılan sefer sayısı da 2'ye düşürülürken,  bu süreçte ulusal ve uluslararası otoriteler ile 'korona virüs' kaynaklı durum değerlendirilmesinin yapılacağı öğrenildi.



Türk Hava Yolları, İran, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 17:18:07