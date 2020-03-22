Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››THY 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor - Haberler

THY 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İker Aycı, New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa ve Moskova dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

22.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:45
THY 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İker Aycı, New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa ve Moskova dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

Korona virüs nedeniyle dünya genelinde alınan önlemlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu kapsamda Türkiye'de de alınan önlemler kapsamında toplam 68 ülkeye uçuş kısıtlaması getirilmişti. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da 27 Mart itibarıyla 5 uçuş noktası hariç dış hatlardaki tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

5 nokta hariç tüm dış hat seferleri duruyor

Katıldığı bir televizyon programında THY'nin operasyonlarına ilişkin yeni gelişmeleri paylaşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İker Aycı, 27 Mart itibarıyla New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa ve Moskova seferleri dışındaki tüm dış hat seferlerinin durdurulacağını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türk Hava Yolları, 27 Mart, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
İçişleri Bakanlığı’nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Erzurum’dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem Haberler
Erzurum'dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem
Cumhurbaşkanlığı, ’En az virüs kadar tehlikeli’ deyip uyardı: Yapmayın Haberler
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
’Evden çıkmayın’ uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haberler
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
’Evde kalın’ uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti Haberler
"Evde kalın" uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Haberler
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haberler
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Eyüpsultan'da temizlik seferberliği - Haber MARDİN Derik'te değirmenlerde yoğunluk - Haber İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Haber Yatağa bağımlı engelli kızına 40 yıldır gözü gibi bakıyor - Haber Ankara'da öğrencilerden arkadaşlarına kliple "evde kal" çağrısı - Haber Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda - Haber Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı - Haber
Loading