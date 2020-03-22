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THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurma kararı aldı

Türk Hava Yolları (THY), Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırdı.

22.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:52
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurma kararı aldı
Türk Hava Yolları (THY), Hong Kong, Moskova , Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırdı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. 'Bu da geçer yahu' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Addis Ababa, Hong Kong, Moskova, Güncel

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