Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››THY, 65 YAŞ VE ÜSTÜ YOLCULARI KABUL ETMEYECEK - Haberler

THY, 65 YAŞ VE ÜSTÜ YOLCULARI KABUL ETMEYECEK

Haber: İbrahim YILDIZ / Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından Türk Hava Yolları, bu yaş grubunda olan yolcuları uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

21.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:27
THY, 65 YAŞ VE ÜSTÜ YOLCULARI KABUL ETMEYECEK

Haber: İbrahim YILDIZ/

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından Türk Hava Yolları, bu yaş grubunda olan yolcuları uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter yaptığı açıklamada, "65 yaş ve  üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor Haberler
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor
İmamoğlu’nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi Haberler
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek Haberler
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu Haberler
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı Haberler
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Fenerbahçe’den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi Haberler
Fenerbahçe'den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu’na takıldı Haberler
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya’da koronadan bir günde en fazla ölüm Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da koronadan bir günde en fazla ölüm

Son Dakika Güncel Haberleri

İçişleri Bakanlığı: Lokanta ve restoranlar sadece paket servis yapacak - Haber Lokanta ve restoranlar için yeni tedbirler - Haber İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına sirenli destek - Haber Dubai'de dolu yağdı - Haber SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ- - Haber İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi - Haber 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading