THY, 65 YAŞ VE ÜSTÜ YOLCULARI KABUL ETMEYECEK

Haber: İbrahim YILDIZ/

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından Türk Hava Yolları, bu yaş grubunda olan yolcuları uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA