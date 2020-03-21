THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 üstüne gelen sokağa çıkma yasağının ardından Türk Hava Yolları ve Pegasus yeni bir karar aldı. Bu karara göre THY 65 yaş üstündeki yolcuları kabul etmeyecek.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz" dedi.

PEGASUS'TAN DUYURU

Pegasus Havayolları 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağıyla ilgili duyuru yayımladı. Duyuruda, 30 Nisan 2020'ye kadar olan biletlerin ücretsiz değişiklik ve iade işlemlerinin çağrı merkezinden gerçekleştirilebileceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından Pegasus Havayolları sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayımladı. Duyuruda, "Koronavirüsü için alınan tedbirler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen sokağa çıkma yasağı kararı üzerine yapacağınız 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan biletlerinizdeki ücretsiz değişiklik ve iade işleminizi 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizden gerçekleştirebilirsiniz. Takdir edersiniz ki; çağrı merkezinde oluşacak olan yoğunluk sebebiyle işlemlerde yavaşlama olabilir, lütfen endişe etmeyiniz. HATIRLATMA: Bilet işlemlerinizi önümüzdeki günlerde de gerçekleştirdiğinizde hiçbir kayıp yaşamayacağınızı belirtmek isteriz. Son başvuru tarihi ise yine; 30 Nisan 2020'dir" ifadeleri yer aldı.