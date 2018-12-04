THY Afganları Umreye Taşımaya Başladı

04 Aralık 2018 Salı 11:24



04 Aralık 2018 Salı 11:24

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki uluslararası havalimanında Afgan yolcular için umre uçuşlarına başladı.THY Kabil Ofisinden yapılan açıklamada, umre ziyareti yapacak 164 Afgan yolcuyla Boeing 737-900 yeni nesil uçaklarıyla aktarmalı Mezar-ı Şerif-İstanbul-Medine uçuşlarına başlandığı bildirildi.Açıklamada, talep olması halinde başkent Kabil'den de umre yolcularının THY'nin yeni uçaklarıyla taşınacağı kaydedildi.