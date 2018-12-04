04 Aralık 2018, 11:24
»»

THY Afganları Umreye Taşımaya Başladı

THY Afganları Umreye Taşımaya Başladı

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki uluslararası havalimanında Afgan yolcular için umre uçuşlarına başladı.

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki uluslararası havalimanında Afgan yolcular için umre uçuşlarına başladı.

THY Kabil Ofisinden yapılan açıklamada, umre ziyareti yapacak 164 Afgan yolcuyla Boeing 737-900 yeni nesil uçaklarıyla aktarmalı Mezar-ı Şerif-İstanbul-Medine uçuşlarına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, talep olması halinde başkent Kabil'den de umre yolcularının THY'nin yeni uçaklarıyla taşınacağı kaydedildi. Afganistan,Türk Hava Yolları
04 Aralık 2018 Salı 11:24