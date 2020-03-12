THY Amerika uçuşlarına devam ediyor
ABD Başkanı Trump, korona virüs tehlikesi nedeniyle Avrupa'dan Amerika'ya yapılacak seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı.
12.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:50
ABD Başkanı Trump, korona virüs tehlikesi nedeniyle Avrupa 'dan Amerika'ya yapılacak seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı. Trump'ın açıkladığı listede Türkiye yer almazken, Türk Hava Yolları'nın Amerika'nın 9 noktasına uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.
ABD Başkanı Trump, korona virüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Virüsün Avrupa'dan ABD'ye geldiğini savunan Trump, bu nedenle seyahat kısıtlaması kararı aldıklarını duyurdu. ABD'nin seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler arasında Şengen ülkeleri olarak bilinen Avrupa ülkelerinin tamamı yer aldı. Türkiye ise seyahat kısıtlamasına dahil edilmedi.
Türk Hava Yolları'nın ABD'nin 9 noktasına gerçekleştirdiği uçuşları, sorunsuz şekilde devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
ABD Başkanı Trump, korona virüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Virüsün Avrupa'dan ABD'ye geldiğini savunan Trump, bu nedenle seyahat kısıtlaması kararı aldıklarını duyurdu. ABD'nin seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler arasında Şengen ülkeleri olarak bilinen Avrupa ülkelerinin tamamı yer aldı. Türkiye ise seyahat kısıtlamasına dahil edilmedi.
Türk Hava Yolları'nın ABD'nin 9 noktasına gerçekleştirdiği uçuşları, sorunsuz şekilde devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Donald Trump, Avrupa, Güncel
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