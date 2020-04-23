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THY ANLAMLI UÇUŞUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

TÜRK Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiği özel uçuşun görüntülerini paylaştı.

23.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:57
TÜRK Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiği özel uçuşun görüntülerini paylaştı.
THY, 23 Nisan'a özel olarak bir film hazırlandı. Sabah saatlerinde Kaptan Pilot Öner Samyel ve Kaptan Pilot Murat Gülkanat yönetimindeki TK-1920 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak Ankara Hava Sahası üzerinde ay-yıldız görüntü çizmişti. Bu görüntüler Flightradar24 üzerinden canlı bir şekilde izlenmişti. THY bu özel uçuşla ilgili yaptığı reklam videosunu saat 19.20'de sosyal medya hesabından paylaştı.
"BU UÇUŞU TÜM ÇOCUKLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ"
Görüntülerde, "Bu sefer yan yana kol kola değiliz ama biriz" sözleriyle başlayan bir dakikalık reklam filminde TK-1920 seferini yapan uçağın kaptan pilotunun anonsu da yer verildi. Pilot yaptığı anonsta, 'Kaptanınız konuşuyor TK-1920 sayılı uçuşumuza başlamış bulunmaktayız. Egemenliğimizin 100'ncü yılı şerefine bu uçuşu halkımıza ve bütün çocuklarımıza armağan ediyoruzö dedi. THY ANLAMLI UÇUŞUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, 23 Nisan, Güncel , Haber
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