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THY Avrupa Ligi'nde 14. haftanın MVP'si CSKA Moskova'dan Mike James

Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen ABD'li basketbolcu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde 14. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

19.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:40 THY Avrupa Ligi'nde 14. haftanın MVP'si CSKA Moskova'dan Mike James
Rusya ekibi CSKA 'da forma giyen ABD'li basketbolcu Mike James, THY Ligi'nde 14. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James, CSKA Moskova'nın sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 100-74 yendiği mücadelede 32 verimlilik puanıyla oynayarak 14. haftanın MVP'si unvanını elde etti.
ABD'li oyun kurucu, karşılaşmada 29 sayı, 3 ribaunt, 3 asistlik performans sergileyerek bu sezon üçüncü kez bu unvana layık görüldü.

Türk Hava Yolları, Mike James, Moskova, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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