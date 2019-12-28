Haberler » Spor » THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Valencia'dan Dubljevic - Spor

THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Valencia'dan Dubljevic

İspanya ekibi Valencia'da forma giyen Karadağlı basketbolcu Bojan Dubljevic, THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

28.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:22 THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Valencia'dan Dubljevic
ekibi 'da forma giyen Karadağlı basketbolcu Bojan Dubljevic, THY Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dubljevic, Valencia'nın deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu uzatmada 100-98 yendiği mücadelede 42 verimlilik puanıyla oynayarak 16. haftanın MVP'si unvanını elde etti.
Karadağlı pivot, karşılaşmada 30 sayı, 12 ribaunt, 2 asistlik performans sergileyerek kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.
MVP sıralamasında Fenerbahçe Beko'dan Fransız Nando de Colo 37 verimlilik puanıyla ikinci, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibinden ABD'li Billy Baron 34 verimlilik puanıyla üçüncü oldu.

Türk Hava Yolları, Valencia, İspanya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:44   Arda Turan, G.Saray'a gitmek için Barcelona'yı da ikna etti - Spor
14:41   İtalya'da transfer zirvesi! Beşiktaş ve Balotelli... - Spor
14:40   Soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler - Spor
14:37   Isparta Halıkent Ortaokullu minikler futbolda şampiyon oldu - Spor
14:33   Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır - Spor
12:40   Beşiktaş Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor - Spor
08:55   Ronaldo'dan yıllar sonra gelen G.Saray itirafı! Çok konuşulacak - Spor
23:08   Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi - Spor
23:04   Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor - Spor
28.12.2019 15:00:25