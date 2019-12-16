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THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 14 ve 15. maçlar bu hafta içi oynanacak.

16.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:10THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası
Basketbol THY Ligi'nde 14 ve 15. maçlar bu hafta içi oynanacak.
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. kez çift maç haftası olacak. Ligde 14. hafta maçları yarın ve 18 Çarşamba günü oynanacak. THY Arupa Ligi'nde 15. hafta müsabakaları ise 19 Aralık Perşembe ve 20 Aralık Cuma günleri yapılacak.
Ligde 14 ve 15. hafta maçlarının programı şöyle (TSİ):
14. hafta:
Yarın:
20.00 Zenit (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid (İspanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe Beko
23.00 Barcelona (İspanya) - ASVEL (Fransa)
23.00 Valencia (İspanya) - Baskonia (İspanya)
18 Aralık Çarşamba:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Kızılyıldız Mts (Sırbistan)
22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Olympiacos (Yunanistan) - Khimki (Rusya)
15. hafta:
19 Aralık Perşembe:
20.45 Fenerbahçe Beko - Zenit
22.05 Maccabi FOX - Panathinaikos
22.45 AX Armani Exchange Milan-Valencia
23.00 Baskonia - Real Madrid
20 Aralık Cuma:
20.00 Khimki - Zalgiris
20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova
21.00 Kızılyıldız Mts - Olympiacos
22.30 Bayern Münih - Barcelona
22.45 ASVEL - ALBA Berlin

Türk Hava Yolları, Aralık, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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