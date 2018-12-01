THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Zirveye Kuruldu

Basketbol THY Avrupa
Ligi'nin 10. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe
liderliğe yükseldi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 10. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftanın kapanış mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa
'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 84-65 yenerek, 6'sı üste üste olmak üzere 9. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes
, sahasında İspanya
'nın Baskonia
takımını 96-85 mağlup etti. Üst üste 5, toplamda ise 8. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. sırada tamamladı.
Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen
ise kötü gidişe Herbalife Gran Canaria
karşısında da son veremedi. Konuk ettiği İspanyol temsilcisine 75-71 yenilen yeşil-siyahlılar, 8'i peş peşe olmak üzere 9. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı.
Sonuçlar
Darüşşafaka Tekfen - Herbalife Gran Canaria
(İspanya): 71-75
Zalgiris (Litvanya
) - AX Armani Exchange Olimpia Milan
(İtalya
): 83-78
Maccabi FOX (İsrail
) - Bayern Münih
(Almanya
): 95-71 Real Madrid
(İspanya) - CSKA Moskova
(Rusya
): 88-93 Khimki
(Rusya) - Panathinaikos
(Yunanistan
): 76-68
Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 96-85 Olympiakos
(Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ
): 92-70
Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe: 65-84
Puan durumu
Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Fenerbahçe 10 9 1 848 763 85 19
2. CSKA Moskova 10 9 1 892 823 69 19
3. Real Madrid 10 8 2 902 788 114 18
4. Anadolu Efes 10 8 2 874 814 60 18
5. Olympiakos 10 6 4 804 775 29 16
6. AX Armani Exchange Olimpia Milan 10 6 4 862 842 20 16
7. Barcelona Lassa 10 6 4 785 780 5 16
8. Panathinaikos 10 5 5 794 784 10 15
9. Zalgiris 10 4 6 802 798 4 14
10. Khimki 10 4 6 801 804 -3 14
11. Bayern Münih 10 4 6 802 815 -13 14
12. Baskonia 10 3 7 816 833 -17 13
13. Herbalife Gran Canaria 10 3 7 808 899 -91 13
14. Maccabi FOX 10 2 8 772 814 -42 12
15. Buducnost VOLI 10 2 8 715 817 -102 12
16. Darüşşafaka Tekfen 10 1 9 766 894 -128 11
Barcelona,Avrupa,Türk Hava Yolları,Fenerbahçe
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:37