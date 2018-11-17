THY Avrupa Ligi'nde Real ve Cska Namağlup Devam Ediyor

Avrupa
basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta maçları tamamlandı.
İspanyol temsilcisi Real Madrid
, sahasında Rus temsilcisi Khimki
'yi mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Rus takımı CSKA Moskova
da Almanya deplasmanında Bayern Münih
'i yenerek 7'de 7 yaptı.
Fenerbahçe, zorlu Yunanistan
deplasmanında Olympiakos
'u 73-72 yenerek üst üste üçüncü, toplamda ise altıncı galibiyetini alarak haftayı üçüncü sırada bitirdi.
Anadolu Efes de bir diğer Yunan rakibi Panathinaikos
'la sahasında karşılaştı. Rakibini 16 sayı farkla 78-62 yenen lacivert-beyazlılar, beşinci galibiyetini elde ederek haftayı beşinci sırada tamamladı.
Darüşşafaka Tekfen ise Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişatını sürdürdü. Sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan
'a 98-92 yenilerek üst üste beşinci yenilgisini yaşadı. Tek galibiyette kalan yeşil-siyahlılar, haftayı 16. ve son sırada kapattı.
Sonuçlar
Darüşşafaka Tekfen - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-98
Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 72-73
Real Madrid (İspanya) - Khimki (Rusya
): 79-74
Anadolu Efes - Panathinaikos (Yunanistan): 78-62
Bayern Münih (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 79-93
Puan durumu Takımlar
O G M AS YS Av. P
1. Real Madrid 7 7 0 642 531 111 14
2. CSKA Moskova 7 7 0 621 556 65 14
3. Fenerbahçe 7 6 1 590 540 41 13
4. AX Armani Exchange Olimpia Milan 7 5 2 611 579 32 12
5. Anadolu Efes 7 5 2 595 564 31 12
6. Barcelona Lassa 7 5 2 560 540 20 12
7. Panathinaikos 7 4 3 517 502 15 11
8. Bayern Münih 7 3 4 580 574 6 10
9. Zalgiris 7 3 4 550 550 0 10
10. Olympiakos 7 3 4 552 560 -8 10
11. Baskonia 7 2 5 555 567 -12 9
13. Khimki 7 1 6 556 584 -28 8
14. Maccabi FOX 7 1 6 530 579 -49 8
15. Buducnost VOLI 7 1 6 483 548 -65 8
16. Darüşşafaka Tekfen 7 1 6 528 626 -98 8
Anadolu Efes,Moskova,Real Madrid,Avrupa
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:40