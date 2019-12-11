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THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisine doğru

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Fenerbahçe Beko ile deplasmanda yapacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

11.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:24THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisine doğru
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Ligi'nin 13. haftasında yarın ile deplasmanda yapacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Ataman, Fenerbahçe Beko ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip bir takım. Şu an sıralamada bulundukları yer bir ölçü değil. Zor bir maç bizi bekliyor. Şu ana kadar THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda çok zor 5 maç kazandık. Perşembe akşamı da aynı şekilde kararlı, sakin ve takım oyunu oynayarak kazanmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Chris Singleton ise Fenerbahçe Beko ile zor bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, "Derbi mücadelesi yoğun duyguların olduğu bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç. Sıralamadaki birinciliğimizi korumak istiyoruz. Bunun için de galip gelmeliyiz ve bu galibiyetin de bizim için öneminin farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Avrupa, Beko, Spor

Kaynak: AA

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