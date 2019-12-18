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THY Avrupa Ligi'nden, Fenerbahçe Beko aleyhine "hakem hatası" açıklaması

THY Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, sarı-laciverti ekip aleyhine hakem hatası yapıldığını duyurdu.

18.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:26THY Avrupa Ligi'nden, Fenerbahçe Beko aleyhine
THY Avrupa Ligi yönetimi, 'nun 14. haftada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, sarı-laciverti ekip aleyhine hakem hatası yapıldığını duyurdu.
Açıklamada, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko müsabakasının son saniyesinde üç sayılık atış yapan sarı-lacivertli Nando de Colo'ya, rakip oyuncu Tyrese Rice'ın kural dışı temasta bulunduğu belirtilerek, "Bu durumda faul çalınmaması yanlış bir karardı. Rice'a faul çalınarak de Colo'ya üç serbest atış hakkı verilmeliydi. " ifadeleri kullanıldı.
Hakem hatasının kabul edildiği karşılaşmayla ilgili herhangi bir yaptırım ya da maç tekrarı kararı beklenmiyor.

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: AA

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