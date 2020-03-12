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THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, koronavirüs yüzünden bir süre oynanmayacak

Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

12.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:48
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, koronavirüs yüzünden bir süre oynanmayacak
Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak askıya alındı.
Koronavirüs , birçok spor organizasyonunda olduğu gibi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi ile TOFAŞ'ın yoluna devam ettiği ULEB Avrupa Kupası'nın programını da sekteye uğrattı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u "küresel salgın" ilan etmesi sonrası alınan tedbirler gereği iki turnuvaya da bir süre ara verileceği belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Koronavirüs, Avrupa, Spor

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