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THY Basın Müşaviri Üstün: "Garanti BBVA ile iş birliği aynen devam ediyor"

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapılan Garanti BBVA ile yollarını ayrıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

20.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:30THY Basın Müşaviri Üstün:
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapılan Garanti BBVA ile yollarını ayrıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
Üstün, 'dan yaptığı açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu kaydetti.
Yahya Üstün, "Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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