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THY, bayramda 2,4 milyon kişi taşıdı

Türk Hava Yolları'nı (THY), Kurban Bayramı tatilinde toplam 2 milyon 380 bin yolcu kullandı.

19.08.2019 11:34 THY, bayramda 2,4 milyon kişi taşıdı
Türk Hava Yolları'nı (THY), Kurban Bayramı tatilinde toplam 2 milyon 380 bin yolcu kullandı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 10 günlük tatil süresince dünyanın 125 ülkesine toplamda 15 bin 269 sefer düzenlendi, bu uçuşlarda ortalama yüzde 85,83 doluluk oranına ulaşıldı.
İstanbul Havalimanı'da vatandaşların yoğunlukta olduğu süreçte THY, 5 bin 140 gidiş, 5 bin 167 geliş seferi gerçekleştirdi. Bu seferlerde bayrak taşıyıcı 1 milyon 700 bine yakın misafirini yeni evinde ağırladı. İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen gidiş ve geliş seferlerinde doluluk oranları ortalama yüzde 90'a yaklaşırken bazı günlerde bu rakam yüzde 92'yi aştı.
Ramazan Bayramı'nda 14 bin 399 uçuşla ve 2 milyon 31 bin yolcu taşıyan THY, Kurban Bayramı'nda ise yolcu sayısını 350 bin artışla 2 milyon 380 bine çıkardı. Uçaklardaki doluluk oranlarında da önemli bir artış görüldü.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Tam 86 yıldır her bayramda sevdiklerinizden önce bizim misafirimiz oluyorsunuz. Bayram sevincini ilk bizimle paylaşıyorsunuz. Bu bayram da 15 bin 269 kez uçarak 2 milyon 380 bin misafirimizin milyonlarca farklı heyecanına ortak olduk. Sizler için kanatlandık." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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