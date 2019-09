THY Birleşmiş Milletlerle ortak çalışma yapacak

Türk Hava Yolları (THY), kültürler arası anlayış platformu olan Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı ile 'Barış için Spor Ödülleri' projesine imza attı. Dünyanın yaşadığı sorunlara karşı toplumsal bilinç oluşturması beklenen projenin dünya kamuoyunda da farkındalık düzeyini artırması hedefleniyor.Türk Hava Yolları (THY), kültürler arası anlayış platformu olan Birleşmiş Milletler(BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC - United Nations Alliance of Civilizations) ile önemli bir iş birliğine imza attı. THY ve BM Medeniyet İttifakı arasında imzalanan anlaşma kapsamında 'Barış için Spor Ödülleri' projesi hayata geçirilecek. Proje hayata geçirilirken sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldı. Dünyanın yaşadığı sorunlara karşı toplumsal bilinç yaratması beklenen projenin dünya kamuoyunda da farkındalık düzeyini artırması hedefleniyor.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY ile Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı arasında ABD'nin New York şehrinde düzenlenen imza töreni, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve taraflardan üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleşti.Anlaşma ile THY'nin, merkezi New York'ta olan ve faaliyet amacını BM'nin 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' çerçevesinde medeniyetler arası uyum oluşturmak, köprü kurmak ve uzlaşma sağlamak şeklinde belirleyen UNAOC ile dünya kamuoyunun dikkatini küresel bir misyona çekmeyi hedeflendiği açıklandı."Barış için spor ödülleri" projesi"Barış için Spor Ödülleri" başlığı altında hayata geçirilecek bu ortak girişimde sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldığı vurgulandı. Proje süresince, barış için spor ve kalkınma girişimleri kapsamında uluslararası bir jüri tarafından global görünürlüğü artıracak bir ödül töreni düzenleneceği, bu organizasyonla da spor, sanat ve iş dünyasından önemli ve bilinir kişileri ile ayrıca kanaat önderlerini bir araya getirilerek, küresel mesele ve konu başlıklarına dünya kamuoyunun dikkati çekileceği bildirildi."Büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz"Açıklamada imza töreninde bu stratejik ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın şu ifadelerine yer verildi: "Yolcularımızı 126 ülkede 316 noktaya ulaştırırken dünyanın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. Bu bağlantıyı, sadece ulaşımın sağlandığı geçitler olarak görmemek gerekiyor. Biz Doğu ile Batı'yı, iki kadim kültürü bir araya getiren, birbirlerine müşterek bir paydada yüzyıllardır entegre eden önemli bir coğrafyanın, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ve ayrıca uluslararası düzlemde en büyük marka elçisi olarak, bu bağlantılar ve yine dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük kitlelere mal olmuş önemli markalarıyla hayata geçirdiğimiz sayısız iş birliği ile dünya üzerindeki farklı kitlelere erişiyor, farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa ediyoruz. Bunu, sahip olduğumuz eşsiz coğrafyanın bizlere biçtiği önemli bir misyon olarak görüyoruz. Bu misyonu gereğince yerine getirebilmek adına bu yönlü mevcut kabiliyetimizi, yenilikçi ve kapsayıcı proje opsiyonlarının üzerinde daha fazla durmak suretiyle her geçen gün geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımızı bilfiil sürdürüyoruz.""Dünyada toplumsal bilinci arttıracak farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacak"İlker Aycı, "Bu bağlamda, geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ile gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde, birlikte hayata geçirmekte büyük fayda gördüğümüz önemli bir proje için bugün burada bir araya gelip, bu anlamlı iş birliğini başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sayın Antonio Guterres'in huzurlarında imza altına almış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Gerek ulusal, gerek uluslararası düzlemde bugüne dek gerçekleştirdiği sayısız sponsorluk iş birliğiyle sporun daimi dostu ve destekçisi olarak kabul gören Türk Hava Yolları olarak Birleşmiş Milletler'in 2030 Gündemi kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmada sporun dünya üzerindeki farklı kitleleri bir araya getirme ve ortak bir paydada buluşturma kabiliyeti üzerinden yola çıktığımız bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız. Bu stratejik girişimin ortak tarafları olarak şundan hayli eminiz ki; 'Barış için Spor Ödülleri' projesi, hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, yaşadığımız evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci artıracak, farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacaktır" dedi."Uluslararası düzeyde kalabalık izleyici kitlelerine erişim sağlayacak"Öte yandan geçtiğimiz Şubat ayında Medeniyetler İttifakı (Mİ) Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un ziyareti ile İstanbul'da, Türk Hava Yolları Genel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, milli havayolunun Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ile ortaklaşa hayata geçirebileceği projeler üzerinde çalışılmış ve THY'nin uzun yıllar uluslararası düzeyde sağladığı sponsorluk çalışmaları ile sporun ve sporcunun dostu olarak kabul görmesi de dikkate alınarak spor konsepti çerçevesinde bir iş birliğine gidilmesinde görüş birliğine varılmıştı.2015 yılında kabul edilen '2030 Gündemi' kapsamında, '17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne ulaşmada sporun evrenselliği, birleştirici gücü, barışı, hoşgörüyü, karşılıklı anlayış ve empatiyi teşvik eden güçlü bir araç olarak kabul edilmiş olması ile taraflar, küresel kalkınma ve barışa katkı sağlama noktasında sporu teşvik etmek ve desteklemek amacıyla 'Barış için Spor Ödülleri' projesi kapsamında iş birliği sağlama kararı alınmıştı.THY'nin 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin güçlü bir destekçisi olarak konumlandırılacağı, bu iş birliği sayesinde milli havayolunun ayrıca, ortak girişimin partneri görünürlüğüyle de projenin her safhasındaki medya ve iletişim stratejisinde aktif rol alacağı; yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeydeki kalabalık izleyici kitlelerine erişim sağlayacağı belirtildi. - İSTANBUL