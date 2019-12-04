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THY, Challenge Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı

SALON: TVF Burhan FelekHAKEMLER: Kristjan Vanaveski (Estonya), Danica Lisa-Viktorini (Slovakya)TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Ceylan, Aneta, Buijs, Aelbrecht, Özge, Berin (L) (Ada, Büşra, Nursevil)IBSA PALMAS: Rodrigues, Manzano, Gadelha, Mercado, Brun, Alonso, Caballero (L), Hernandez (L)...

04.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:10THY, Challenge Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Kristjan Vanaveski (Estonya), Danica Lisa-Viktorini (Slovakya)

TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Ceylan, Aneta, Buijs, Aelbrecht, Özge, Berin (L) (Ada, Büşra, Nursevil)

IBSA PALMAS: Rodrigues, Manzano, Gadelha, Mercado, Brun, Alonso, Caballero (L), Hernandez (L) (Plasencia, Folgueira)

SETLER: 25-22, 25-19, 25-15

SÜRE: 1 saat 7 dakika (25,21,21)

CEV Challenge Kupası Son 32 Turu ikinci maçında sahasında İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımını ağırlayan Türk Hava Yolları (THY), sahadan 25-22, 25-19 ve 25-15'lik set skorlarıyla 3-0 galip ayrıldı. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele eden THY, bu sonuçla CEV Challenge Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.


- İstanbul

Spor

Kaynak: DHA

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