THY, Çin'de Xi'an uçuşlarına başladı

İSTANBUL'DAN 126 ülkeye direkt uçuş ile yolcularına hizmet veren Türk Hava Yolları(THY), Çin'in 3 bin yıldır yaşayan kenti Xi'an seferlerine başladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk uçuşunu 1999 yılında Pekin'e gerçekleştiren THY, ülke uçuş ağını büyütmeye devam ediyor. Şirketin 318'nci uçuş noktası Çin'in Xi'an şehrine başlattığı uçuşla, Xi'an'dan başlayıp Venedik'e kadar uzanan tarihi ipek yolunun tamamını uçuş ağıyla kapsamış oldu. THY'nin bu kente gerçekleştireceği seferler Airbus A330 tipi uçaklar ile haftada üç frekans olarak icra edilecek.

ÜLKEMİZE GELEN TURİST SAYISI ARTACAK

İlk uçuş nedeniyle Xi'an Havalimanı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yeni evimize taşındığımız, birçok farklı alanda yeniliklere imza attığımız 2019 yılını çok özel bir şehri uçuş ağımıza katarak tamamlıyoruz. Misafirlerimizi, tarihin en önemli başkentlerinden olan Xi'an'dan dünyanın 126 ülkesine ulaştıracak, aynı zamanda kargo operasyonlarımız ile deyim yerindeyse tarihi ipek yolunu bulutların üzerine taşıyacağız. Yeni uçuşlarımız, son yıllarda ülkemizin pek çok cazibe merkezine ilgisi artan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı turistlere de kolaylık sağlayacak, böylece ülkemize gelen turist sayısına katkıda bulunacaktır."dedi.

ÇİN TARİHİNDE 13 FARKLI HANEDANLIĞA BAŞKENTLİK YAPTI

Dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olan Xi'an'a Türk Hava Yolları ile seyahat edecek yolcular, şehirde 3 bin yıllık tarihi dokuyu ve sayısız kültürel mirası keşfedebilecek. Çin tarihinde 13 farklı hanedana başkentlik yapmış bölgede en çok ilgi gören nokta ise, her yıl iki milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Terracotta (Toprak Askerler) Ordusu. Araştırmalarda yaklaşık 2 bin 200 yıldır toprağın altında olduğu belirlenen, ilk kez 1974 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan gizemli ordu 8 bin toprak askerden oluşuyor ve dünyanın 8 harikasından biri olarak kabul ediliyor.

- İstanbul