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Thy, çin seferlerini durdurma kararı aldı

ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle daha önce sefer azaltma kararı alan Türk Hava Yolları (THY), yeni aldığı kararla 9 Şubat'a kadar 4 kente seferlerini durdurduğunu açıkladı.

31.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 31.01.2020 08:54
ÇİN'İN kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle daha önce sefer azaltma kararı alan Türk Hava Yolları (THY), yeni aldığı kararla 9 Şubat'a kadar 4 kente seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili olarak resmi adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.
Thy, çin seferlerini durdurma kararı aldı

Türk Hava Yolları, Twitter, Wuhan, Güncel

Kaynak: DHA


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