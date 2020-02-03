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THY, Çin seferlerini durdurma kararını şubat ayı sonuna uzattı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferler için daha önce 9 Şubat'a kadar aldıkları durdurma kararını şubat ayı sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.

03.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:28THY, Çin seferlerini durdurma kararını şubat ayı sonuna uzattı
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de , , Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferler için daha önce 9 Şubat'a kadar aldıkları durdurma kararını şubat ayı sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.
Üstün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
THY, daha önce Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferleri 9 Şubat'a kadar durdurma kararı almıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Guangzhou, Pekin, Güncel

Kaynak: AA

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