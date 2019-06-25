25.06.2019 16:41
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THY çocuklar için yeni setleri hizmete sundu

THY çocuklar için yeni setleri hizmete sundu

Türk Hava Yolları (THY), 2-12 yaş arası çocuk yolcuların uçuşlarının daha keyifli olması için hazırladıkları yeni setleri hizmete sundu.


Türk Hava Yolları (THY), 2-12 yaş arası çocuk yolcuların uçuşlarının daha keyifli olması için hazırladıkları yeni setleri hizmete sundu.
THY, minik yolcularını özel çocuk menüleri, eğlenceli dergiler ve doğa dostu oyuncaklar ile ağırlıyor. Çocukların yaşları ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış yeni setler uzun menzilli uçuşlarında 22 Haziran itibariyle sunulmaya başlandı. Bulut ve Kangal olmak üzere iki farklı konseptte hazırlanan kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor. Kangal tasarımlı seyahat kiti uçuşun ardından da minik yolcuların severek kullanacağı sırt çantaları olarak tasarlandı.

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- İstanbul
Kaynak: DHA
Türk Hava Yolları , Güncel

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