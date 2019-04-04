THY'de Taşınma İçin Yoğun Mesai

Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, ekip olarak taşınma için 37 hazırlık toplantısı yaptıklarını bildirdi.
Bilal Ekşi, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük taşınmaya adım adım hazırlandık. Arkadaşlarımız ile 37 taşınma hazırlık toplantısı yaptık. 29 Ekim
2018'den beri İstanbul
Havalimanı'mızı arkadaşlarımız 3 bin 272 uçuş ve 415 bin yolcu ile ilmek ilmek deneyimlediler. Emeklerinize sağlık. Büyük taşınmaya ekip olarak hazırız." ifadelerini kullandı.
Twitter, Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları, Güncel
Kaynak: AA